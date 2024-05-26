Caddeler göle döndü! Hatay’da araçlar su içinde kayboldu
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 May 2024 03:29 - Güncelleme : 26 May 2024 03:31
Hatay'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü. . Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar su içerisinde adeta kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çevreyolu mevkiinde göle dönen yolda çok sayıda araç su içinde mahsur kaldı. Adeta su içinde kaybolan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı