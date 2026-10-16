Cafer Mahiroğlu'na yönelik sürdürülen geniş çaplı adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 12 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

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HABERİN ÖZETİ Cafer Mahiroğlu soruşturmasında sıcak gelişme: 7 şüpheli tutuklandı Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol talep edildi. Cafer Mahiroğlu'na yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemi yapıldı.

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, 4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Adli kontrol talebiyle sevk edilen şüpheliler hakkında hakimlik, 4 şüpheli için ev hapsi adli kontrol tedbiri, 1 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.