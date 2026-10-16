Cafer Mahiroğlu soruşturmasında sıcak gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

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İstanbul
Cafer Mahiroğlu'na yönelik sürdürülen geniş çaplı adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 12 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. Adli kontrol talebiyle sevk edilen şüpheliler hakkında hakimlik, 4 şüpheli için ev hapsi adli kontrol tedbiri, 1 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.