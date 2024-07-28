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Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:03

Antalya'da güpegündüz yaşanan akılalmaz olay sahili karıştırdı. Denize giren bir vatandaştan çaldıkları telefonu geri vermek için sahibinden para isteyen 5 kişi, olay yerine gelen polislere de neşter ve keser ile saldırarak ortalığı birbirine kattı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen zanlılar ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Antalya'da denize giren bir kişinin cep telefonunu çalan, telefonu geri vermek için sahibinden 4 bin TL isteyen 5 kişilik grup polislere de mukavemet gösterdi. Biber gazı ile etkisiz hale getirilen saldırganlar gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Konyaaltı Beach Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde yüzen bir kişinin cep telefonu alan 5 genç telefon sahibinin durumu fark etmesinin ardından şahıslarla tartışmaya başladı.

Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar - 1. Resim

TELEFONU GERİ VERMEK İÇİN PARA İSTEDİLER

Telefonu sahibine geri vermek için sahibinden 4 bin TL para isteyen gençler, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sivil polislere de mukavemet gösterdi.

Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar - 2. Resim

POLİSE NEŞTER VE KESERLE SALDIRI!

Gençlerin sivil ekiplere neşter ve keser ile saldırması üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar - 3. Resim

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen gençler polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Gençlerin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca vatandaşlar ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde bulunan kayaların arasında bir süre telefon aradılar.

Çaldıkları telefonu geri vermek için para istediler! Polise neşter ve keserle saldırdılar - 4. Resim

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Sahilde yüzen ve yaşananlara şahit olan bir genç, “Telefonu çalmışlar, adam gelip telefonu elinden almaya çalışınca neşterle kendini kesmeye başladı. Adamın cebindeki parayı da almak istediler. Polisler geldi, onlara da saldırdılar” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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