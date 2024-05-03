Çalıntı araçla gelip başka aracı çaldılar! Hırsızlık anı kamerada

03 May 2024 11:26 - Güncelleme : 03 May 2024 11:26

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akılalmaz bir hırsızlık vakası yaşandı. Kimliği belirsiz 2 kişi, çalıntı araçla dolaştıkları mahallede gözlerine kestirdiği kamyoneti çalarak kayıplara karıştı.

TORNAVİDA İLE KAPIYI AÇTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay Kartaltepe Mahallesinde meydana geldi. 2 kişi gözlerine kestirdikleri aracı çalmak için mahalleye geldi. Şüphelilerden biri geldikleri araçta beklerken, diğeri ise dükkan önünde park halindeki kamyonetin kapısını tornavida ile açtı. Kapüşonlu şüpheli, kamyoneti çalıştırdıktan sonra kayıplara kaçtı.

ARAÇ SAHİBİNİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MANZARA!

Sabah saatlerinde olay yerine gelen kamyonet sahibi Mehmet Çetingöz, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Aracının yerinde olmadığını gören Çetingöz, çevredeki güvenlik kameralarını kontrol etti.

Kayıtlarda kamyonetinin çalındığını gören Çetingöz, polise giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızların başka araçla gelip, park halindeki kamyoneti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hırsızların olay yerine geldikleri aracın da çalıntı olduğu öğrenildi.

"TÜM BİRİKİMİM GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan kamyonet sahibi Mehmet Çetingöz, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam arabamı buraya park ettim. Sabah namazına kalktığımda arabam yerinde yoktu. Ben de, çekici alıp götürdü diye düşündüm. Otoparklara baktım, arkadaşlar da kameralara baktı, öyle bir şey olmadığını söylediler. Anladık ki arabamız çalınmış. Sonra karakola ve savcılığa gidip şikayette bulunduk. Ehliyetim ve ruhsatım da arabanın içindeydi, tamir aletlerim arabanın içindeydi. Daha önce de arabam çalınmıştı, o zaman borcunu ödemek için evimi satmıştım, şimdi kiradayız. Arabanın yaklaşık değeri 300-400 bin TL, içindeki malzemeler de 200 bin TL değerinde, tüm birikimimiz gitti. Aracımın bulunmasını istiyorum."