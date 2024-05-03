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03 May 2024 10:46 - Güncelleme : 03 May 2024 11:24

Nakil için Adana'ya gelmişlerdi... İsrailli organ ticareti şebekesi çökertildi

Adana'da polis ekipleri, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nakil için Adana&#039;ya gelmişlerdi... İsrailli organ ticareti şebekesi çökertildi

Adana’da polisin sahte pasaport üzerine yaptığı incelemede Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesi deşifre oldu. Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığı, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail’den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2’sinin sahte olduğunu tespit etti.

Organ ticareti şebekesi çökertildi! İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar! - 1. Resim

Adana Havalimanı’ndan alınan güvenlik kameralarından detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

Organ ticareti şebekesi çökertildi! İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar! - 2. Resim

ORGAN TİCARETİ DEŞİFRE OLDU

Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesi deşifre oldu.

ORGANİZATÖR TURİZM ACENTESİ PATRONU ÇIKTI

Ayrıca polisin yaptığı incelemede 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye’deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu belirlendi. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.’nin (32) yönettiği tespit edildi.

Organ ticareti şebekesi çökertildi! İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar! - 3. Resim

Bu bilgiler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. Şahısların, böbrekleri 1 milyon lira karşılığında aldıkları öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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