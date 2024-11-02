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Çalışmalar tamamlandı! Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarlılar yandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:58
Çalışmalar tamamlandı! Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarlılar yandı

İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.. Meclis'e bu hafta sunulacak teklifle ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak. Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Araçlarına yetkisiz bir şekilde çakar ve tepe lambası takanlara ise 150 bin lira idari para cezası verilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Çalışmalar tamamlandı! Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarlılar yandı - 1. Resim

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Çalışmalar tamamlandı! Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakarlılar yandı - 2. Resim

150 BİN LİRA PARA CEZASI

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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