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Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: 3 katlı bina harabeye döndü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:14

Ordu'da bir soğutma firmasındaki çamaşır makinesi bomba gibi patladı. Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası 3 katlı bina harabeye döndü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde feci bir olay yaşandı. Makine tamiratı yapan bir işyerinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu büyük bir yangın meydana geldi.

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: 3 katlı bina harabeye döndü - 1. Resim

KORKU DOLU ANLAR: 3 KATLI BİNA HARABEYE DÖNDÜ

Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda alevler işyerini ve 3 katlı binayı sardı. Şehri siyah dumanlar kapladı.

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: 3 katlı bina harabeye döndü - 2. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlama ve yangın sonucu apartman harabeye döndü, büyük çaplı maddi zarar oluştu.

Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: 3 katlı bina harabeye döndü - 3. Resim

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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