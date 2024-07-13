Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: 3 katlı bina harabeye döndü

13 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:14

Bakan Tunç'tan tartışılan soyadı düzenlemesiyle ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan tartışılan soyadı düzenlemesiyle ilgili açıklama

Van'da otomobil su kanalına uçtu: Baba ve oğlundan acı haber geldi

Van'da otomobil su kanalına uçtu: Baba ve oğlundan acı haber geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde feci bir olay yaşandı. Makine tamiratı yapan bir işyerinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu büyük bir yangın meydana geldi.

KORKU DOLU ANLAR: 3 KATLI BİNA HARABEYE DÖNDÜ

Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda alevler işyerini ve 3 katlı binayı sardı. Şehri siyah dumanlar kapladı.





Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlama ve yangın sonucu apartman harabeye döndü, büyük çaplı maddi zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.