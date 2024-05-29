Çamaşır yıkamak istemişti, hayatının şokunu yaşadı
Havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen yılanlar büyük paniğe neden oluyor. Hatay’da çamaşır makinesinin içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek bulabilmek için yerleşim yerline inmeye başladı. Hatay’ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde yaşayan Zekeriya Çakallı da çamaşır yıkamak isterken hayatının şokunu yaşadı.
Çamaşır makinesinin içerisine yılan girdi. Yılanı gören ev sahibinin hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbarı üzerine yaşlı adamın evine itfaiye ekipleri sevk edildi.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Kısa sürede eve gelen ekipler, çamaşır makinesinin içinde olan yılanı çıkarttı. Ekiplerin yılanı çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yılanı kısa sürede çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Yılanın kutuların içerisinden kaçarak çamaşır makinesine girdiğini ifade eden Zikeriya Çakallı, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini dile getirdi.