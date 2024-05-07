Caminin içinde yılanı görenler hayret etti! 20 günde 3 defa... 

07 May 2024 21:41 - Güncelleme : 07 May 2024 21:43

Dünyanın en zehirlilerinden... Koca engerek yılanını değnek ile taşıdı

Dünyanın en zehirlilerinden... Koca engerek yılanını değnek ile taşıdı

İlginç olay, Çile Mahallesi'nin Adanda Mevkii'ndeki bir camide gerçekleşti.

Cami imamı Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak üzere camiye geldi. Ezanı okuyup, akşam namazı için mihraba döndüğünde, halıda bir hareketlilik fark etti. Yakından baktığında, bir yılanın camiye girdiğini gördü.

Durumu fark eden Özdemir, cemaatten destek istedi. Görüntüsüyle içleri ürperten sürüngen, kısa süreli paniğin ardından bir çubukla çuvala konularak doğaya salındı.

Cami imamı Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını söyledi. Akşam ve yatsı namazı vaktinde 3 defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.