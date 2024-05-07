Caminin içinde yılanı görenler hayret etti! 20 günde 3 defa...
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 21:41 - Güncelleme : 07 May 2024 21:43
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir cami, yılanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilmeye başlandı. Geçtiğimiz 20 gün içerisinde camide 3 farklı yılan yakalandı ve her biri zarar verilmeden doğaya geri salındı.
İlginç olay, Çile Mahallesi'nin Adanda Mevkii'ndeki bir camide gerçekleşti.
Cami imamı Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak üzere camiye geldi. Ezanı okuyup, akşam namazı için mihraba döndüğünde, halıda bir hareketlilik fark etti. Yakından baktığında, bir yılanın camiye girdiğini gördü.
Durumu fark eden Özdemir, cemaatten destek istedi. Görüntüsüyle içleri ürperten sürüngen, kısa süreli paniğin ardından bir çubukla çuvala konularak doğaya salındı.
Cami imamı Sedat Özdemir, camide son 20 günde üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını söyledi. Akşam ve yatsı namazı vaktinde 3 defa fark edilen yılanların cep telefonuyla görüntüleri de kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı