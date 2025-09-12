Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konuldu.

Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 13:47

' kurmak', '', '' ve '' suçlamasıyla 121 şirketinin mal varlığına el konulan Can Holding'in Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konuldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. madddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır. Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır."

#dolandırıcılık
#kara para aklama
#vergi kaçakçılığı
#suç örgütü
#Can Holding
#Tekfen Holding
#Gündem
