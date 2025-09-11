Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından açıklanan bilgilere göre Can Holding sahiplerinin aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı alındı.

Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol'ün de dahil olduğu 121 şirkete el konuldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Habertürk'ün sahibi kim, Can Holding kimin olduğu gündeme geldi.

HABERTÜRK'ÜN SAHİBİ KİM?

Habertürk'ün sahibi Can Holding'dir. 2024 Aralık ayında Turgay Ciner, Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu'na devrederek medyadan çekilmişti.

CAN HOLDİNG KİMİN?

Can Holding, 1972 yılında Zamanhan Can tarafından kuruldu. Günümüzde ise Can Holding'in sahibi Kemal Can'dır.

Kemal Can, 1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi. Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Can Holding'in sahibi olduğu markaların arasında Energy Oetrol, Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi Vakfı, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Energia, Telefox, Seikon, Awox ve Golden Hill Hotel gibi markalar bulunuyor.