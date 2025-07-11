Çanakkale açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde gece yarısı deprem oldu. Merkez üssü Yunanistan olan deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında da hissedildi. Depreme ilişkin verileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

AFAD DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Ayion Oros yarımadası ile Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 01:47'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 16.21 kilometre olarak kaydedildiğini duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1943444137333735804

Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Depremin merkez üssünü Yunanistan olarak paylaşan Kandilli, büyüklüğünü ise 3,4 olarak bildirdi.