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Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını! Ekipler seferber oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 22:54 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:57

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Çanakkale'nde akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ORMAN ALEV ALDI

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alandan bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını! Ekipler seferber oldu - 2. Resim

KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Akşam saatlerinde başlayan yangına karadan müdahale eden ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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