Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek trafik kazası geçirdi

28 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:37

Çanakkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışanlar arasında Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in de olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in kullandığı aracın da bulunduğu 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Belediye Başkanı yara almazken, bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saat 09.45 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarına yakın noktada Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in şahsi aracına bir araç arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir aracın daha çarpmasıyla 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

MUHARREM ERKEK YARA ALMADI

Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 17 AEZ O17 plakalı aracın sürücüsü Muharrem Erkek kazayı yara almadan atlattı.

AMBULANS GELENE KADAR SÜRÜCÜYLE İLGİLENDİ

Kaza da 17 AGC 680 plakalı aracın kadın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, olay yerinde sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücü ile ilgilendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadın sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

MUHARREM ERKEK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan kaza ile ilgili olarak Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun” şeklinde konuştu.