Mersin'de feci kaza! 2 genci hayattan kopardı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 09:11 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:12
Mersin'in Silifke ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 gence otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan gençler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin'de Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada; K.Ç. idaresindeki otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı.
Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Hastaneye sevk edilen 2 genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı