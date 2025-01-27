Mersin'de torun dehşeti! Dedesinin ve babaannesinin boğazını kesti

27 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:34

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki Hüseyin A. bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Korkunç olay sonrası kaçan torun polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları...

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Kan donduran olay Mersin​'de meydana geldi. 19 yaşındaki Hüseyin A. dede Hüseyin ile babaanne Gülüzar A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyünce Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti.

BABAANNE VE DEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada katil torun olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ!

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı Hüseyin A.'nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, 3 gün önce cezaevinden çıktığı ileri sürüldü.