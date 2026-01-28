Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale Boğazı'nda İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisi arıza yaptı. Burhanlı mevkisi önlerinde arızalan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi. GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.