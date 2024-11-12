12 Kasım 2024 14:43 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:52

İspanya'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için önlem amaçlı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı. İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

5 SAATTE ULAŞTI

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.