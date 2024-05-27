Çanakkale Boğazı'ndan korkutan anlar! Gemisinin dümeni arıza verdi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 19:40 - Güncelleme : 27 May 2024 19:42
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası yaşayan ‘Aydogan’ adlı konteyner gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 'Kurtarma-4' römorkörünü olay yerine gönderdi.
Kocaeli'den Mısır'a gitmekte olan 184 metre uzunluğundaki 'Aydogan' adlı konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında dümen arızası yaşadı.
DİĞER GEMİLERE HABER VERİLDİ
Gemi kaptanı, durumu telsiz aracılığıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' römorkörü olay yerine sevk edildi.
Boğazdan geçecek diğer gemilere de arıza hakkında bilgi verildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı