Çanakkale Zaferi 110 yaşında! Destansı mücadelenin gizli kahramanları

Tarihiminiz akışını değiştiren en önemli zaferlerimizden birisi olan 18 Mart Çanakkale Muharebesi, kelimenin tam anlamıyla yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği savaş olarak kayıtlara geçmiştir. On binlerce şehit verdiğimiz Çanakkale’de, destansı bir mücadele verilmiş ve Türk Milleti, topraklarını vatan ilan etmiştir. Büyük savaşın ardından 110 yıl geçmesine rağmen, halen coşkuyla kutlanılan Çanakkale Zaferi, milli mücadelemizin işaret fişeği olmuştur. Çanakkale Zaferi'nin en önemli mimarlarından olan Cevat Paşa askeri stratejisi ve becerisiyle, Winston Churchill yönetimindeki 'Yenilmez Armada' diye bilinen İngiliz Donanmasını hezimete uğratmıştır

Ülkemizi bağımsız bir vatan yapabilmek adına, tarihimizde nice savaşlar verilmiştir. Malazgirt’ten Niğbolu’ya, Mohaç’tan Preveze’ye, İstanbul’un Fethinden Çanakkale’ye, İstiklal Harbinden Kıbrıs çıkarmasına kadar mücadelemiz sürmüş istiklalimizi ve istikbalimizi korumak adına can siperane savaşmışızdır.

Çanakkale Savaşı sonuçları itibarıyla, dünyanın en önemli savaşlarının başında gelir. Emperyalist İngiltere ve Fransa, dünyanın hakimi olarak geldikleri Çanakkale’den, 250 bin civarında insan kaybıyla kaçarak geri dönmüşlerdir.

Üzerinde güneş batmayan İngiliz imparatorluğunun çöküş süreci Çanakkale’de başlamıştır. Tarihinde hiç yenilgi yüzü görmeyen İngiliz donanması Çanakkale Boğazında hezimete uğrayarak kaçmıştır.

YEDİ DÜVEL BİRLEŞTİ!

Çanakkale, tarafların kimliklerine baktığımızda, kelimenin tam anlamıyla yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır.

Türk Milleti; Bursa’dan Kastamonu’ya, Konya’dan Manisa’ya, İzmir’den Mersin’e, Halep’ten Debre’ye, Kosova’dan Kudüs’e, Musul’dan Selanik’e kadar coğrafyamızın her köşesinden insanıyla, Çanakkale’de bu hayâsız akına imanı ve mücadelesiyle dur demiştir.

Çanakkale cephesine, 2 bin 500 kilometre uzaktaki Gazze ve Kudüs'ten gelen Filistinli askerler, 110 yıl önceMehmetçik ile sırt sırta vererek vatan savunmasıyapmıştır.

Şehit düşen Mehmetçikler ile Filistinli askerler bir asrı aşkın süredir Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda beraber can cana yatmaktadır.

TARİHİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN KOMUTAN!

Çanakkale Zaferi’nin en önemli isimlerinin başında Albay Cevat Çobanlı gelmektedir. Zira elde kalan son 26 mayını Çanakkale Boğazı’na döşeme kararıyla savaşın seyrini değiştiren komutan olmuştur.

Çanakkale Deniz Savaşlarında özellikle Boğaz savunmasında Cevat Paşa, askeri stratejisi ve planlaması ile üstün bir mücadele örneği göstermiş ve üstün başarısından ötürü “18 Mart Kahramanı ve İstanbul’u kurtaran birinci kişi” unvanını almıştır.

Cevat Paşa, I. Dünya Savaşı’nda ayrıca Galiçya ve Filistin cephelerinde savaştı. Ağustos 1917’de 14. Kolordu Komutanlığına, aynı yılının kasım ayında 8. Ordu Komutanlığına getirildi. Ekim 1917’de Alman İmparatoru tarafından Cevat Paşa’ya “1. Sınıf Kılıçlı Taç Nişanı” takdim edildi.

Temmuz 1918’de Avusturya-Macaristan devletleri kendisine “Salib-i Ahmer Nişanı” verdi. Temmuz 1918’de “ferikliğe” (Korgeneral) yükseldi ve kasım ayında genel karargâhın başına getirildi. Aralık 1918’de Harbiye Nazırı olan Cevat Paşa, Ocak 1919’da bu görevinden istifa etmiştir. Aynı yılın mayısında Genelkurmay Başkanlığına getirilmişse de bu görevden de Ekim 1919’da ayrılmıştır

Onun başında olduğu Harbiye Nezareti, Millî Mücadele’ye destek vermiştir. Bu durum İtilaf Devletlerinin dikkatinden kaçmamış ve baskılar sonucunda Cevat Paşa’nın görevinden istifa etmesine neden olmuştur.

Tasviri Efkar Gazetesi - 29 Ekim 1915

Çanakkale Muharebeleri döneminde Tasvir-i Efkâr gazetesinin 29 Ekim 1915 tarihli nüshasında Mirliva Cevat Paşa ile Miralay Mustafa Kemal’in fotoğrafları yayınlanmış, iki komutanın başarısına ana sayfada yer verilmişti. Haberde Cevat Paşa hakkında şu ifadeler kullanılmıştır:“Çanakkale’yi muhacemât-ı bahriyeye karşı pek büyük iktidar ve maharetle müdafaa eden ve mefâhir-i milliyemize 5 Mart (18 Mart 1915) muzafferiyetini ilave eden Mevki-i Müstahkem Kumandan ı necabet-i fıtriye ile mümtaz Mirliva Cevat Paşa”

ADINA ŞİİRLER YAZILAN ZAFER!

Çanakkale zaferi bin bir zorlukla elde edilmiş ve istiklalimizin sembolü olmuştur. Ülkemizin en önemli şairleri de bu destansı mücadele için kalem oynatmış ve dönemi en güzel şekilde anlatan şiirler yazmıştır.

Mehmet Akif Ersoy – Çanakkale Şehitleri

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

Necmettin Halil Onan - Bir Yolcuya

Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Edibe Aydın - Yüreğinde Yaşatan Anlar

Kimsenin aklına gelmiyor, ne kızı nede oğlu

Biliyor gittiği yol cennete doğru

Ölümden korkmuyor, çünkü o Türk oğlu.

El sürmesin kimse kutsaldır bu topraklar

Hep süzülsün göklerde, inmesin hiç bayraklar

Çanakkale'yi anlatmaya yetmez sayfalar

Seni ancak yüreğinde yaşatan anlar.

İhsan Ozanoğlu – Çanakkale Türküsü

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Anne ben gidiyorum düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Faruk Nafiz Çamlıbel - Zafer Türküsü

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,

Diriler şerefli, ölüler şanlı!

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.