Çanakkale'de alevlerle mücadele! Şehitlik ve Conk Bayırı ziyarete kapatıldı
Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla her gün yurdun farklı yerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez kötü haber Çanakkale ve Manisa'dan geldi. İki kentte de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa’nın Gördes ilçesindeki yangın ikinci gününe girerken, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Manisa’nın Gördes ve Çanakkale’nin Eceabat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
ŞEHİTLİK VE CONKBAYIRI ZİYARETE KAPATILDI
Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
MANİSA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE
Manisa’daki orman yangını ikinci gününe girdi.
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.
Ekiplere takviye yapıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.
Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.