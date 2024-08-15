Çanakkale'de alevlerle mücadele! Şehitlik ve Conk Bayırı ziyarete kapatıldı

15 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:33

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinin yanında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinin yanında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa’nın Gördes ve Çanakkale’nin Eceabat ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

ŞEHİTLİK VE CONKBAYIRI ZİYARETE KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Manisa’daki orman yangını ikinci gününe girdi.

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı.

Ekiplere takviye yapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangınla mücadele sürdü.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterle müdahale devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.