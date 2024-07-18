Çanakkale'de deprem: AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi!

18 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Çan ilçesinde 18.41'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yörede kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.3

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...