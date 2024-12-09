Çanakkale'de fırtınada tekne battı! Kuvvetli rüzgar her şeyi önüne kattı: Ekipler kurtarma çalışmalarına başladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 19:05 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:19
Çanakkale'de etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada ağaçlar devrildi, maddi hasarlar oluştu. Gelibolu'da bir teknenin battığı öğrenildi. Ekipler batık tekne için harekete geçti.
Çanakkale'de lodos etkili oldu, Gelibolu iç limanda tekne battı. Şehirde olumsuzluklara neden olan fırtına sabaha karşı etkisini artırdı. Almanya bayraklı 8 metre uzunluğundaki tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattıktan sonra tamamen sulara gömüldü. Ekipler çıkarma çalışmalarına başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı