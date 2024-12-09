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Çanakkale'de fırtınada tekne battı! Kuvvetli rüzgar her şeyi önüne kattı: Ekipler kurtarma çalışmalarına başladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 19:05 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:19

Çanakkale'de etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada ağaçlar devrildi, maddi hasarlar oluştu. Gelibolu'da bir teknenin battığı öğrenildi. Ekipler batık tekne için harekete geçti.

Çanakkale​'de lodos​ etkili oldu, Gelibolu​ iç limanda tekne battı. Şehirde olumsuzluklara neden olan fırtına sabaha karşı etkisini artırdı.  Almanya bayraklı 8 metre uzunluğundaki tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattıktan sonra tamamen sulara gömüldü. Ekipler çıkarma çalışmalarına başladı.

Çanakkale'de fırtınada tekne battı! Kuvvetli rüzgar her şeyi önüne kattı: Ekipler kurtarma çalışmalarına başladı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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