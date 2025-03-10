Çanakkale'de hareketli saatler! Av tüfeğiyle dehşet saçtı, çıkan çatışmada öldürüldü

Çanakkale’de Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak’ta haraketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri aile içi şiddet ihbarı üzerine Burak A.’nın evine gitti. Polisleri gören Burak A., av tüfeğini alarak evinin balkonuna çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EKİPLER DUVARI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Elinde av tüfeğiyle balkonda bulunan Burak A. ikna çalışmaları sırasında 60 yaşındaki Fikret Okay’ı vurdu. Olayın ardından polis ekipleri duvarı kırarak binanın içine girdi. Yaralı Fikret Okay hemen bulunduğu yerden alınıp ambulansla hastaneye sevk edildi.

OPERASYONUN STARTI VERİLDİ

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek Burak A.’ya silahını bırakması için çağrıda bulundu. İl Emniyet Müdürü Kurt’un koordinesinde müzakereler devam ederken, polis ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sırasında çatışma çıktı ve Burak A. vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon öncesinde Burak A.’nın annesi güvenlik güçlerince evden tahliye edildi. Çatışma sırasında bir polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından Burak A.’nın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.