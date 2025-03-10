Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çanakkale'de hareketli saatler! Av tüfeğiyle dehşet saçtı, çıkan çatışmada öldürüldü

Çanakkale'de Burak A. isimli şahıs, evinin balkonuna çıkıp etrafa av tüfeğiyle ateş açmaya başladı. 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 17:07

Çanakkale’de Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak’ta haraketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri aile içi şiddet ihbarı üzerine Burak A.’nın evine gitti. Polisleri gören Burak A., av tüfeğini alarak evinin balkonuna çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EKİPLER DUVARI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Elinde av tüfeğiyle balkonda bulunan Burak A. ikna çalışmaları sırasında 60 yaşındaki Fikret Okay’ı vurdu. Olayın ardından polis ekipleri duvarı kırarak binanın içine girdi. Yaralı Fikret Okay hemen bulunduğu yerden alınıp ambulansla hastaneye sevk edildi.

OPERASYONUN STARTI VERİLDİ

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek Burak A.’ya silahını bırakması için çağrıda bulundu. İl Emniyet Müdürü Kurt’un koordinesinde müzakereler devam ederken, polis ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sırasında çatışma çıktı ve Burak A. vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon öncesinde Burak A.’nın annesi güvenlik güçlerince evden tahliye edildi. Çatışma sırasında bir polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemenin ardından Burak A.’nın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.