Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Çanakkale’de feci bir kaza meydana geldi. Nikahtan dönen aracın sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti. Çarpışan otomobillerden biri alev aldı. İşte detaylar…

Çanakkale'de nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Çan ilçesinde Etili sapağında meydana geldi.

ÇARPIŞTIRLAR

Etili köyünden gelen Rabia A. idaresindeki araç, Etili sapağından yola çıktığı sırada Nuri Ziya Mavi yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobil ise alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybederken, otomobilde bulunan yolcular A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Rabia A. ile N.Ö. yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazayı gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulanslarla Çanakkale'ye ve Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuri Ziya Mavi'nin cenazesi ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Öte yandan, otomobilde bulunanların Çan ilçesinden nikahtan döndüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.