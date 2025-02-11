Çanakkale'de korkutan görüntü! Deniz 10 metre çekildi

Ege Bölgesi’nde art arda depremler meydana gelirken gözler Marmara’ya çevrildi. Her iki bölgede de sahillerde hareketlik gözlemlendi. Çanakkale Boğazı'nda gelgit olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi.

KUMSAL VE BİTKİLER ORTAYA ÇIKTI

Gelgit olayının net bir şekilde görüldüğü tatil beldesi Dardanos sahillerinde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı.

Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı.