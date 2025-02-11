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 | Murat Makas

Çanakkale'de korkutan görüntü! Deniz 10 metre çekildi

Ege Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrasında Marmara'da da sahillerde hareketlilik gözlenirken Çanakkale Boğazı'nda gelgit nedeniyle deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi. Oluşan görüntüler sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

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Çanakkale'de korkutan görüntü! Deniz 10 metre çekildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 13:43

Ege Bölgesi’nde art arda depremler meydana gelirken gözler Marmara’ya çevrildi. Her iki bölgede de sahillerde hareketlik gözlemlendi. Çanakkale Boğazı'nda gelgit olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi.

KUMSAL VE BİTKİLER ORTAYA ÇIKTI

Gelgit olayının net bir şekilde görüldüğü tatil beldesi Dardanos sahillerinde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı.

Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı.

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