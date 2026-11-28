Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., dikkat çeken bir uyarı yayınladı.

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HABERİN ÖZETİ Çanakkale'de olumsuz hava şartları ulaşımı vurdu! Tüm Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan tüm tarifeli seferler iptal edildi. Sefer iptallerinin nedeni Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları olarak açıklandı. İptaller 29 Kasım Pazar günü tarifesinde yer alan planlı seferleri kapsamaktadır.

TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kurum tarafından yapılan açıklamada Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 29 Kasım Pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.