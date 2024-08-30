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Çanakkale'de şoke eden olay! Araç duvarda asılı kaldı, sürücü alkollü çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:50

Trafik canavarlarının sonu gelmiyor. Hem kendi hem de vatandaşların canına kasta edenlerin son durağı Çanakkale oldu. kontrolden çıkan bir otomobil otopark duvarında asılı kaldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün 3,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çanakkale'de saat 22.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde bir otoparktai 3,93 promil alkollü olan sürücü 36 yaşındaki G.G, 17 ADA 301 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çanakkale'de şoke eden olay! Araç duvarda asılı kaldı, sürücü alkollü çıktı - 1. Resim

2 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ 

Araç, yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı düşerek havada asılı kaldı.

Kazayı görenler polis ekiplerine bildirdi. Sürücü G.G. kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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