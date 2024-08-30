Konya'da feci kaza: Kamyona arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

30 Ağustos 2024 08:50 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:50

İstanbul dahil üç ile yağış için sarı kodlu uyarı geldi, saat verildi! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

İstanbul dahil üç ile yağış için sarı kodlu uyarı geldi, saat verildi! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

Halk otobüsü şoförü aracın farını kapatmadı, dayak yedi! O anlar kamerada

Halk otobüsü şoförü aracın farını kapatmadı, dayak yedi! O anlar kamerada

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona hızla arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil kamyonun altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.