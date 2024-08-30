Konya'da feci kaza: Kamyona arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 08:50 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:50
Konya'da meydana gelen feci kazada kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona hızla arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil kamyonun altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı