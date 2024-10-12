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Çanakkale'de yıldırım cami minaresini devirdi!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 18:38 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 18:39

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış sonrası yıldırım düştü. Yıldırım sonucu bir köy camisinin minaresi yıkıldı.

Çanakkale​'nin Biga​ ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur​ ve fırtına​, Sinekçi köyünde  zarara yol açtı. Saat 16.30 civarında başlayan sağanak yağış ve dolu, özellikle köy yollarında su birikintilerine neden oldu.

Çanakkale'de yıldırım cami minaresini devirdi! - 1. Resim

Kuvvetli rüzgarla birlikte yıldırım düşmesi sonucunda köy camisinin minaresinin bir kısmı yıkıldı. Aynı bölgede yıldırım bir ağaca isabet ederek ağacı ortadan ikiye ayırdı. Korku dolu anlar köy sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, köye gelerek durumla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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