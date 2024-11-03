Çanakkale'deki korkunç cinayetle ilgili yeni detay! Meğer 10 gün önce...

03 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:39

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Özgür Ölçek'e kurşun yağdıran Servet V.'nin 10 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı öğrenildi.

Çanakkale​'nin Bayramiç​ ilçesinde dün akşam saatlerinde; Serdar V. isimli şahısın silahlı saldırısına uğrayan Özgür Ölçek, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI

Ağır yaralı halde olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ölçek, ambulansla götürüldüğü Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serdar V. ise polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Öte yandan Serdar V.'nin Ölçek'i vurduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın, yaralı halde yerde yatan Ölçek'in başına da silahla vurduğu görülüyor.

10 GÜN ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Servet V.'nin 10 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı öğrenildi. Boşandığı eşinin Özgür Ölçek ile ilişkisinin olduğunu düşünen Servet V., bir süre Ölçek'i takibe aldı ve korkunç planını devreye soktu...