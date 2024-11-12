Canan Karatay'dan bomba iddia! "Sebebini şimdi anladım" dedi yenidoğan çetesine işaret etti

12 Kasım 2024 22:14 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:45

Karatay diyetiyle tüm ezberleri bozan Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, 2015 yılında tartışma çıkaran söylemleriyle ilgili cevabı yeni bulduğunu açıkladı. Yenidoğan bebeklere çeşitli ilaç uygulamalarıyla yoğun bakımda ölüme götüren çeteye dikkat çeken Karatay "Ben şimdi aydınlandım." diyerek dikkat çekici bir iddiayı dile getirdi. İşte Karatay'dan çarpıcı açıklamalar...

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, TGRT Haber'de Gündem Özel programına katılarak Gülden Kalecik Demirtaş'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Panzehir Halk Sağlığı İçin Dört Kıtada Mücadele Dolu Bir Hayat Hikayesi'kitabını ve meslek yaşamındaki anılarını aktaran Karatay, gebelikte şeker yüklemesi sürecinde hastalanan bebeklere dikkat çekerek yenidoğan çetesiyle ilgili de iddialarda bulundu.

"BEN ŞİMDİ AYDINLANDIM"

Karatay, "gebelikte şeker yüklemesi testi" yapılmasıyla başlattığı tartışmayla ilgili olarak, 2015'ten bu yana gebelere neden 6'ıncı ayda şeker yüklemesi yapıldığını sorduğunu ancak bunun cevabını yeni bulduğunu söyledi. Karatay, şeker testiyle anne ve bebeğin sağlığının tehlikeye atıldığını hatta çocukların sakat doğduğunu hatırlattı. Karatay "Ben şimdi aydınlandım" diyerek bebekleri yoğun bakımlık hale getiren bu sürecin yenidoğan ünitelerine materyal bulmak için olduğunu söyledi.

"ÖĞRENDİM Kİ YENİDOĞAN ÜNİTELERİNE MATERYAL BULMAK İÇİN..."

İşte Karatay'dan dikkat çeken açıklamalar:

"Gebelik fizyolojik bir olaydır. Gebelik bile hastalık olarak görüyorlar. Ayda bir geleceksin kanına bakacağız diyorlar. Eskiden ebeler doğum yaptırırdı önemli durumda doktorlar çağrılırdı. Ebeleri silip süpürüp kendilerine alan açtılar. Şeker yüklemesi için 6 ay niye bekliyorsunuz? Eğer bir kişi hamileyse ilk günden itibaren önlem alınmalı. Gebelikte şeker tehlikeli, ben de bunu kabul ediyorum. Ama ilk gününden önlem alacaksın. Anneye ve bebeğe zarar vermeyen yöntemler var. Ben bunu söylüyorum diye suçlanıyorum. 2015'ten biri bunu ben söylüyorum. Ben anlamamıştım, devamlı 'Neden neden neden' diye soruyordum. Anneyi mahvediyor, çocuklar ölüyor, sakat doğuyor. Ben şimdi aydınlandım. Öğrendim ki yenidoğan ünitelerine materyal bulmak için. O çeteler için söylüyorum. Yenidoğan üniteleri açıldı onun masrafları nasıl çıkacak? Onun için yapılıyor. Onun konusu gebelik diyorlar. Gebelik benim konumdur yani dahiliyenin, kalp doktorunun konusudur."

"GRİBİN AŞISI OLMAZ, GRİBİN İLACI OLMAZ"

Karatay her sene yapılan grip aşısıyla ilgili de eleştirilerde bulundu:

"Hiçbir aşıyı olmadım. Sizi kandırıyorlar, Gribin aşısı olmaz, gribin ilacı olmaz. Aşı senede bir yapılır mı? Grip çok basit bir hastalıktır, gribin koruması olur. Gribin girdiği kapı burun ve ağızdır. Üst solunum yolunu alkali tutarsanız. Yediklerimiz içtiklerimiz her şey asit yapıyor. PH değeriniz idrarda 7,5 olacak. İngiliz karbonatı öneriyorum"

"KOLESTEROL İLAÇ FİRMALARI YENİDOĞAN ÇETESİ GİBİ"

Kolesterol ilaçları konusundaki eleştirilerini sürdüren Karatay, "yenidoğan çetesi" benzetmesi bulunarak şunları belirtti "İlaç satamıyorlar yavaş yavaş döndüler kolesterol sağlıklıymış demeye başladılar. Kolesterol olmazsa beyin çalışmaz, gözünüz görmez, kulağınız duymaz, böbreğiniz çalışmaz. Kalp krizi geçirirsin diyorlar, kolesterol ilacının kalp krizini önlediğine dair bir çalışma yok ama kolesterol ilaçlarının kalp krizi yaptığına dair çalışma var. Bunlar duyulsun istenmiyor. Kolesterolüm 350, D vitaminim 150-200. Beynin çalışması için mineraller lazım. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum... Bunların hepsi kristal kaya tuzunda var. Bunu söyledim diye bir sürü davam var. Yüksek kolesterol sağlıklıdır. Trigliserid tehlikelidir. Hayvansal bütün yağlar sağlıklıdır, en tehlikeli yağ margarinlerdir. Şimdi yetişen doktorların eğitimlerini ilaç firmaları hazırlıyor. Tıp fakültesine gidin ilaç firmalarının adamları dolaşıyor. Kolesterol ilaç firmaları bir çete, aynı yenidoğan çetesi gibi. Herkesin beynini yıkıyor. Hayatta kolesterol ilacı yazmadım"