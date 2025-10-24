Menü Kapat
20°
Editor
 | Murat Makas

Çankırı'da eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

Çankırı’daki kadına şiddet olayında yeni gelişme yaşandı. Eski eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 14:00

'da eski eşini bıçakla öldüren şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Eski eşi İlknur Kertlez'i (40) sokakta bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Selami Y'nin (43) Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Çankırı'da eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, 22 Ekim'de sabah işe gitmek üzere evden çıktığında eski eşi Selami Y. tarafından bıçaklanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kertlez yaşamını yitirmişti.

Çankırı'da eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

Olayın ardından kaçan Selami Y. bıçakla intihar girişinde bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

