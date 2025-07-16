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Çankırılı şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyünde 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra düzenlenen askeri törenle memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 18:31

'nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Zamkı, vatani görevini 'de Suriye sınırında sürdürürken, 1958 yılında devriye görevi sırasında çıkan çatışmada, 21 yaşındayken şehit düştü.

Kardeşi Ali Zamkı'nın talebi üzerine, şehidin mezarının Çankırı Şehitliği'ne taşınmasına izin verildi.

Çankırılı şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı

MEZARI 67 YIL SONRA AÇILDI

Akdoğan köyünde bulunan mezar, sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel eşliğinde 67 yıl sonra açılarak tabuta konuldu.

Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin eşliğinde Kızıltepe Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirildi.

Çankırılı şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketine uğurlandı

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Burada düzenlenen askeri törenin ardından, Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'daki şehitliğe uğurlandı.

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ETİKETLER
#çankırı
#mardin
#Şehit Mustafa Zamkı
#Türk Hurlığı
#Şehitlik
#Vatani Görev
#Gündem
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