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 | Baran Aksoy

Askerlerimizin şehit olduğu mağarada 'tuzaklama yapıldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 askerimizin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu olayla ilgili emekli bir komutanın 'tuzaklama yapıldı' iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Askerlerimizin şehit olduğu mağarada 'tuzaklama yapıldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 17:18

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 askerimizin metan gazından zehirlenerek olduğu olayla ilgili emekli bir komutanın 'tuzaklama yapıldı' iddiasına ilişkin açıklama geldi.

"İDDİALAR, DEZENFORMASYON ÜRÜNÜDÜR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan elim olayla ilgili, emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan "mağarada tuzaklama yapıldığı" yönündeki iddialar, ürünüdür.

"İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR"

Millî Savunma Bakanlığı’mız tarafından yapılan açıklamadan, 6 Temmuz 2025 tarihinde 852 Rakımlı Tepe’de meydana gelen elim hadisede tuzaklama iddiasının asılsız olduğu net biçimde anlaşılmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarının vurguladığı üzere söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır kontrolünde olduğu için teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması söz konusu değildir. Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir.

Askerlerimizin şehit olduğu mağarada 'tuzaklama yapıldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi

"RESMÎ BİLGİ GİBİ ALGILANMAMALIDIR"

Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmî bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin Aziz Hatırasını kullanarak bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamaları esas alması, asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem arz etmektedir"

https://x.com/dmmiletisim/status/1942569698635210936

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ETİKETLER
#şehit
#dezenformasyon
#metan gazı
#pençe-kilit harekatı
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