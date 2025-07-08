Yetimlere burs veren şehit Özkan Özkanlı'nın cenazesinde yürek yakan anlar! 'Cennet kokuyor burası'

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından kullanılan mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit düştü. Şehidin cenazesi memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verilirken, törende yürek yakan anlar yaşandı. Şehidin kuzeni Mehmet Bulat'ın sözleri herkesi kahretti.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından kullanılan mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi. Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

"SANA NASIL GÜZEL YAKIŞMIŞ ŞEHİTLİK"

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Küçük yaşta yetim kalan Özkanlı’nın, askerliğe başladıktan sonra bir başka yetime sahip çıktığı ortaya çıkmıştı. Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

TÖRENDE KAHREDEN ANLAR

Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile çok sayıda vatandaş katıldı.