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 | Özge Sönmez

Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! 12 kahraman, 12 acı hikaye

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından kullanılan mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu. Acı haber Türkiye'nin yüreğini yakarken, şehit olan askerlerimiz için memleketlerinde törenler düzenleniyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 13:09

6 Temmuz 2025 tarihinde bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde 12 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerler için 'nin ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu. Yapılan duanın ardından İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kayseri'ye, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık Bitlis'e, Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya'ya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Manisa'ya, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde'ye ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı ise Ordu'ya uğurlandı.

Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! 12 kahraman, 12 acı hikaye

ER AHMET GÜLTEKİN'E SON GÖREV

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii’nde düzenleniyor. Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cenaze töreni devam ediyor.

PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) için Ersan Camii’nde cenaze namazı için tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde defnedilmesi bekleniyor.

Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! 12 kahraman, 12 acı hikaye


Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MAHSUN YEŞİLDEMİR TOPRAĞA VERİLDİ

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Şehit Yeşildemir için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! 12 kahraman, 12 acı hikaye

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakamlığına vekalet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediyesi Başkan Vekili Alparslan Nacar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ergün, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Tamcuhan ve baba Nevzat Yeşildemir'i, Kaymakam Bingöl ve askeri yetkililer teselli etti. Şehit Yeşildemir, kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası eşliğinde getirildiği köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİTLERİMİZİN CENAZE BİLGİLERİ

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın cenazesi İzmir'de, Gaziemir 15 Temmuz Camii'nde, öğle Namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenazesi Aksaray’da, Ortaköy Hükümet Konağı Meydanı’nda, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin’in cenazesi İstanbul’da, Ataköy 5. Kısım Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Teğmen Furkan Sert’in cenazesi Malatya’da, Şehir Mezarlığı Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınacak.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın cenazesi Manisa’da, Akhisar Yeni Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman’ın cenazesi Niğde’de, Edikli Kasabası Merkez Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi’nin cenazesi Ordu’da, Korgan Çayırkent Mahallesi Ercek Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık’ın cenazesi Bitlis’te, Merkez Ersan Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün cenazesi Kayseri’de, Kalemkırdı Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak’ın cenazesi Balıkesir’de, Kepsut Sanayi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

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#Gündem
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