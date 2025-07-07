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 | Selahattin Demirel

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker Türkiye'yi yasa boğdu. Naaşları, memleketlerine ulaşan kahramanlar gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayın en ince ayrıntısına kadar inceleneceğini belirtti.

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Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 19:02

Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu Kuzey Irak'tan gelen haberde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 19 askerin metan gazına maruz kaldığı ve 5 askerin şehit olduğu bildirildi. Türkiye, şehitlerine ağlarken bugün şehit olan askerlerin sayısı 12'ye çıktı.

Şehit askerlerden 6'sının naaşı törenle memleketlerine gönderilirken kahramanların yasa boğulan aileleri de düzenlenen cenaze törenleriyle evlatlarını son yolculuğuna uğurladı.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

HAKKARİ'DEN ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDILAR

Şehit olan askerler için 'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Naaşların tören alanına getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri tek tek okundu.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

Yapılan duanın ardından İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm Kayseri'ye, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık Bitlis'e, Piyade Teğmen Furkan Sert Malatya'ya, Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Manisa'ya, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde'ye ve Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı ise Ordu'ya uğurlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: TAHKİKATLA EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törenin ardından yaptığı konuşmada "Şehitlerin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacaklarını ve fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceklerini vurgulayan Güler, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

MALATYA

Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın naaşı, askeri uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşı karşılama töreni sonrası kara yolu ile Malatya'nın Pütürge ilçesine götürüldü.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

Şehit Akdoğan için Pütürge Orta Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 26 yaşındaki şehidin babası baba Remzi Akdoğan, anne Sebahat Akdoğan ve kardeşleri cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

Kılınan namazın ardından Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Pütürge İlçe mezarlığına getirildi. Şehidin naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.

BİTLİS

Şehit 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in bugün ikindi namazına müteakip Bitlis Adilcevaz’a bağlı Karaşeyh Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

Gözyaşlarının sel olduğu törende, dualar eşliğinde edilen son veda yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahsun Yeşildemir’in naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada defnedildi.

Pençe-Kilit şehitlerine acı veda! Gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandılar

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, "Şehitlik mertebesine ulaşan Şehidimiz Mahsun Yeşildemir’e Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün burada şehidimizi son yolculuğuna uğurlarken, vatanımıza böylesine hayırlı evlat yetiştirdiği için şehidimizin babasının ve annesinin ellerinden öpüyorum ve kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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#hakkari
#cenaze töreni
#metan gazı
#pençe-kilit harekatı
#şehitler
#Gündem
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