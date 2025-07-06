MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 askerimiz şehit oldu! Metan gazından zehirlendiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 askerimizin metan gazı zehirlenmesinden şehit düştüğünü açıkladı. MSB açıklamasında, "19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur" denildi.

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'yi kahreden bir haber geldi. Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramak üzere, bölgedeki terörden temizlenmiş 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama-tarama faaliyeti sırasından 19 asker metan gazına maruz kaldı.

Fenalaşan askerler, derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak metan gazına maruz kalan askerlerden kahreden haber geldi.

Hastaneye kaldırılan 5 askerimiz, metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düştü.

19 ASKER ETKİLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hale getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/tcsavunma/status/1941864421304754474

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 06 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz."