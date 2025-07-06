Metan gazı zehirlenmesiyle şehit olan 5 askerimiz için siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

ÇELİK: MEKANLARI CENNET OLSUN

Çelik, “Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

https://x.com/omerrcelik/status/1941871610429866388

ÖZEL: ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

YERLİKAYA: AFAD VE TSK KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir” dedi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1941871407937269790

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla arama yaparken şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. İletişim Başkanı Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkanları seferber edilerek devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

19 askerin metan gazına maruz kaldığını bu askerlerden 5'inin şehit düştüğünü ifade eden Altun, "Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

İlk tespitlerin, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösterdiğini, bu elim olayın milletin yüreğinde derin bir acı oluşturduğunu belirten Altun, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN TAZİYE MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise konuya ilişkin, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Pençe-Kilit Harekatı’nda 2022’de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya ilişkin olarak, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

