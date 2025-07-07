Şehit Celalettin Uyanık'ın yürek yakan son sözleri 'Gönüllü olarak mağaraya giriyorum'

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazı sebebiyle şehit olan askerlerimizden Bitlisli Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) şehadetinden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. "Bir gün şehit olursam kardeşim paylaş bunu" diyerek vasiyet bırakan Uyanık'ın mağaraya girmeden önce silah arkadaşı tarafından çekilen videosunda ise arkadaşının "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin" sorusu üzerine "Arkadaşlar selamünaleyküm. Tüm Türkiye’ye halkına buradan selam gönderiyorum. Olur da bana bir hafta içerisinde bir şey olursa, ben zaten gönüllü olarak burada hastane mağarasına giriyorum. Olur da bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun" şeklinde cevap vermesi yürek burktu.