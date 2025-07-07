Metan gazı faciasında kahreden detay! Askerlerimizin mağaradan nasıl çıkartıldıklarını anlattı

Türkiye 12 şehidin acısını yaşıyor. Metan gazından etkilenerek şehit düşen asker sayısının 12'ye yükseldi. Kahreden haberin ardından yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şehit olan askerlerimizi, metan gazına karşı arama ve kurtarma eğitimleri olan alanında uzman Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin bölgeye giderek mağaradan çıkardıklarını açıkladı.

Milyonlar, 12 şehidimize ağlıyor. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak üzere Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması yürüten 19 asker, metan gazından etkilendi. Dün hastaneye kaldırılan askerlerden 5'i, şehit düştü.

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Bugün de acı haberler art arda geldi. Milli Savunma Bakanlığı, metan gazından zehirlenmeleri sonucu hastanede tedavi gören 7 asker daha şehadete ulaştı.

YÜREK YAKAN DETAY

Metan gazı konusunda arama ve kurtarma eğitimi alan TTK tahlisiye ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine helikopterle bölgeye sevk edildi. Zonguldak'tan bölgeye hareket eden 10 kişilik ekip, askerlerin zehirlendi mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldı.

GÖREVLERİNİ YAPIP DÖNDÜLER

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. Haberin gelmesiyle TTK tahlisiye ekibimizden uzman arkadaşlarımız metan gazı zehirlenmesi olması nedeniyle teçhizatlarıyla bölgeye intikal ettiler. Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin" dedi.