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Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek yakan detay! Yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Türkiye 12 şehidin acısını yaşıyor. Metan gazından etkilenerek şehit düşen asker sayısının 12'ye yükseldi. Kahreden haberin ardından şehitlerimizle ilgili yürek yakan hikayeler de bir bir ortaya çıkıyor. Onlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı oldu. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babasının da daha önce vefat ettiği, kendisinin de dişinden tırnağından artırarak yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 13:45

Milyonlar, 12 şehidimize ağlıyor. kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak üzere Kuzey Irak'ta 852 rakımlı tepedeki bir mağarada arama çalışması yürüten 19 , metan gazından etkilendi. Dün hastaneye kaldırılan askerlerden 5'i, şehit düştü.

Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek yakan detay! Yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Bugün de acı haberler art arda geldi. Milli Savunma Bakanlığı, metan gazından zehirlenmeleri sonucu hastanede tedavi gören 7 asker daha şehadete ulaştı.

Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek yakan detay! Yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Yürekleri dağlayan haberlerin ardından şehitlerimizin hikayeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı...

2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi.

Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı.

Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek yakan detay! Yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Özkan Özkanlı’nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı’ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada gündem oldu. Özkanlı’nın maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi.

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ETİKETLER
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