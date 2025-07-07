Şehit Özkan Özkanlı ile ilgili yürek yakan detay! Yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Türkiye 12 şehidin acısını yaşıyor. Metan gazından etkilenerek şehit düşen asker sayısının 12'ye yükseldi. Kahreden haberin ardından şehitlerimizle ilgili yürek yakan hikayeler de bir bir ortaya çıkıyor. Onlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı oldu. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babasının da daha önce vefat ettiği, kendisinin de dişinden tırnağından artırarak yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı.