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 | Banu İriç

Metan gazından zehirlenen askerlerin tedavisi sürüyor: Bakan Güler ziyaret etti

Türkiye Pençe-Kilit Harekatı'nda metan gazı faciasında kaybettiği Mehmetçiklerine ağlıyor. Şehit düşen asker naaşını almak isteyen askerlerden bazılarının halen hastanede tedavileri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler o askerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 22:56

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde düşen askerin naaşını almak için mağaraya giren askerler metan gazına maruz kalarak zehirlenmişlerdi. Olayda 12 şehit düşerken çok sayıda askerin hastanede tedavisi sürüyor.

Metan gazından zehirlenen askerlerin tedavisi sürüyor: Bakan Güler ziyaret etti

Yaşar Güler, Gühane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yatarak tedavi gören askerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Metan gazından zehirlenen askerlerin tedavisi sürüyor: Bakan Güler ziyaret etti

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.

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