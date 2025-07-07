Metan gazından zehirlenen askerlerin tedavisi sürüyor: Bakan Güler ziyaret etti

Türkiye Pençe-Kilit Harekatı'nda metan gazı faciasında kaybettiği Mehmetçiklerine ağlıyor. Şehit düşen asker naaşını almak isteyen askerlerden bazılarının halen hastanede tedavileri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler o askerleri ziyaret ederek bilgi aldı.