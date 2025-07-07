Metan gazından zehirlenen askerlerin tedavisi sürüyor: Bakan Güler ziyaret etti

Türkiye Pençe-Kilit Harekatı'nda metan gazı faciasında kaybettiği Mehmetçiklerine ağlıyor. Şehit düşen asker naaşını almak isteyen askerlerden bazılarının halen hastanede tedavileri sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler o askerleri ziyaret ederek bilgi aldı.
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerin naaşını almak için mağaraya giren askerler metan gazına maruz kalarak zehirlenmişlerdi. Olayda 12 asker şehit düşerken çok sayıda askerin hastanede tedavisi sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gühane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yatarak tedavi gören askerleri ziyaret ederek bilgi aldı.
Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.
Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.