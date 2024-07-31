Canlı yayın yaparken aracıyla uçurumdan uçtu! Kazanın her anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:09
Sinop'ta bir sürücü, aracının içerisinden canlı yayın yaparken uçurumdan düştü. Korkunç kaza anı saniye saniye kaydedilirken, 1’i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Sinop’un Boyabat ilçesi Yaylacık köyü mevkiinde seyir halinde olan aracın içindeki vatandaşlar aynı zamanda sosyal medyadan canlı yayın açtı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç uçurumdan aşağı yuvarlandı.
CANLI YAYINDA KAZA YAPTILAR
Kaza anı sosyal medya hesabından canlı yayında olan Kemal A.'nın kamerasına yansıdı. Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Melek A.'nın durumunun ağır olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altında bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı