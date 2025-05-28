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 | Selahattin Demirel

Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e cevap: Keşke önce sorsaydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yandaş spor kulübü" diyerek Fatih Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk iddialarında adını geçirdiği Çapa Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Kulüp yöneticileri "Biz sokaktan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak özellikle bu teknolojik bağımlılıktan kurtarmak ve Türk Futboluna yeni yetenekleri sunmak için kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz. Özgür Özel Bey bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı" dedi.

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Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e cevap: Keşke önce sorsaydı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 18:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fatih Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarında adı geçen Çapa Spor Kulübü'nden cevap geldi. Özel'in Çapa'daki spor kulübüne Fatih Belediyesi'nin usulsüz şekilde kiralandığını iddiaları üzerine kulüp yöneticileri basın açıklaması yaptı.

"BURADA BİR YANDAŞLIK YOKTUR"

Fatih Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, "Bugün burada toplanmamızın amacı Fatih'imizin güzide futbol kulübü olan Çapa Spor Kulübümüzün uğramış olduğu, haksız ve mesnetsiz iddialara cevap vermektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in dünkü CHP grubunda Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan'ın bir binayı spor kulübüne verdiği ve yandaş olduğu ve bu kulübü işlettiği söyleminde bulundu. Değerli arkadaşlar yandaş dedikleri kulüp binası burası. Burada bir yandaşlık yoktur. Burası 1948 yılında kurulan spor kulübüdür. Fenerbahçe'nin o dönemdeki kongre üyelerinin kurduğu bir spor kulübüdür. Burası küçük bir Fenerbahçe'dir. Buradan da Ali Koç'a selam olsun" dedi.

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"BURANIN TAHSİSİ CHP'Lİ ÜYELERİN DE OYLARIYLA YAPILDI"

Kulübün konumu ve adresinden bahseden Ceyhan, "Bizim kulübümüz ne bir sahil kasabasında ne bir Sarıyer'de bir sahilde ya da bir Bakırköy'de ya da bir İstiklal Caddesi'nde sirkülasyonun fazla olduğu bir yer değil. Sokak arasında köhne 2 katlı yerimizdir. Burası dediğim gibi sokak arasında köhne bir binada yaşayan, yaşamaya çalışan ayakta durmaya çalışan bir amatör spor kulübü. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu da Fatih'te amatör spor kulüplerimizin başkanlıkları ve yönetim kurulu üyelerini yapıyorlar. Onların da burada bulunmasının amacı Çapa Spor Kulübümüzün uğramış olduğu haksızlığa karşı destek vermek için buradalar. Ben bazı şeylerden örnek vermek istiyorum burasının meclis kararı var" şeklinde konuştu.

Çapa Spor Kulübü'nden Özgür Özel'e cevap: Keşke önce sorsaydı

Yerin belediye meclis kararı ve oy birliğiyle kulübe işletilmesinin verildiğini ifade eden Ceyhan, "Komisyonda Fatih Belediyesi'nin vermiş olduğu 15 Mart 2020'deki tarihli kararı okuyorum. Sizleri komisyonun ortak kararı meclisin onayına arz olunan hukuk, gençlik ve spor komisyonunun ortak raporu Fatih Belediyesi'nin 8'inci dönem ikinci toplantı yılı 2020 Mart ayı toplantısının 15 Mart 2020 tarihli ikinci birleşiminin birinci oturumuna müzakereye açıldı oya sunuldu. AK Partili, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin de oylarıyla buranın tahsisi yapılmıştır. Eğer bu suçsa sadece her gün başkanı suçu yok Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin meclis üyelerinin ve biz amatör spor kulüplerin de suçu var. Biz de suçluyuz o zaman" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMAYI YAPMADAN ÖNCE KEŞKE SORSAYDI"

Ceyhan, "Özgür Özel Bey bu açıklamayı yapmadan önce keşke danışmanlarına sorsaydı. Bu kulübü gidip yeniden gördünüz mü? Sormasa bile cep telefonundan arama motoruna Çapa Spor Kulübü diye yazmış olsaydı çıkan görsellerde ve yazılarda rahmetli İslam Çupi'lerin burada yetiştiğini ve görsellerde de kulüp binasının nasıl bir yerde olduğunu görürdü" ifadelerini kullandı.

"KENDİ CEBİMİZDEN PARA HARCAYARAK MÜCADELE EDEN BİR EKİBİZ"

Kulübün kendi imkanları ile ayakta durmaya çalıştığını söyleyen Çapa Spor Kulübü Başkanı Semih Çalkaya, "Biz sokaktan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak özellikle bu teknolojik bağımlılıktan kurtarmak ve Türk Futboluna yeni yetenekleri sunmak için kendi cebimizden para harcayarak mücadele eden bir ekibiz. Burası özellikle tarihi geniş büyük bir kulüptür.

Baktığınız zaman biz bu dönemde keşke Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bize bir telefon açsaydı burayla ilgili bize bilgi sorsaydı. Farz edelim ki bize bilgi sormadı bize bu da çok büyük katkıları olan destekleri olan maddi manevi CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer'den de bilgi alabilirdi. Çünkü bu kulüpte hem top oynamış hem yönetim kurulu üyeliği yapmış hem de divan Kurulu Başkanlığı yapmış birisidir" cümlelerini kullandı.

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