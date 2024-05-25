Çarşıda başlayan kavga, hastaneye taşındı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 09:57 - Güncelleme : 25 May 2024 10:18
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga, yaralı şahsın kaldırıldığı hastanede de devam etti.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan çarşı merkezinde 2 grup arasında meydana gelen kavgada darp edilerek yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırıldı.
KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ
Olay sonrası 2 tarafında yakınlarının hastaneye gelmesinin üzerine kavga hastane bahçesinde de devam etti. Hastane bahçesindeki kargaşa polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı.
2 grup arasında hastane bahçesinde yaşanan kavga, hastanede tedavi gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı