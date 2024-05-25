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Çarşıda başlayan kavga, hastaneye taşındı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 09:57 - Güncelleme : 25 May 2024 10:18

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga, yaralı şahsın kaldırıldığı hastanede de devam etti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan çarşı merkezinde 2 grup arasında meydana gelen kavgada darp edilerek yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırıldı.

KAVGA HASTANEDE DEVAM ETTİ

Olay sonrası 2 tarafında yakınlarının hastaneye gelmesinin üzerine kavga hastane bahçesinde de devam etti. Hastane bahçesindeki kargaşa polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı.

Çarşıda başlayan kavga, hastaneye taşındı - 1. Resim

2 grup arasında hastane bahçesinde yaşanan kavga, hastanede tedavi gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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