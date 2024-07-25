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Çatalca'da korku dolu anlar! Patlayıcı madde yüklü jetski bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:33

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu düşünülen patlayıcı yüklü jetski bulundu. Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra jetski'yi askeri inceleme noktasına götürülecek.

Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde can kurtaranlar deniz üzerinde akıntıya kapılan bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında bir donanmaya ait olduğunu fark eden can kurtaranlar hemen ekiplere bildirdi. 

PATLAYICI MADDE TESPİT EDİLDİ

Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.

Çatalca'da korku dolu anlar! Patlayıcı madde yüklü jetski bulundu - 1. Resim 

İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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