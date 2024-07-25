Çatalca'da korku dolu anlar! Patlayıcı madde yüklü jetski bulundu
İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu düşünülen patlayıcı yüklü jetski bulundu. Jandarma ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra jetski'yi askeri inceleme noktasına götürülecek.
Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde can kurtaranlar deniz üzerinde akıntıya kapılan bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında bir donanmaya ait olduğunu fark eden can kurtaranlar hemen ekiplere bildirdi.
PATLAYICI MADDE TESPİT EDİLDİ
Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.
İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.