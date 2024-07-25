İbrahim Tatlıses'in ameliyattan çıkınca ilk isteği bakın ne oldu

25 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:32

Harbiye konserinde ameliyat olacağını belirten İbrahim Tatlıses, ertesi kalbinden bir operasyon geçirmişti. Kısa sürede taburcu olan İbrahim Tatlıses, konser maratonuna başladı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları :"4 saat sonra odasına gittim lahmacun yiyordu" sözleriyle anlattı.

İBRAHİM TATLISES'İN AMELİYAT SONRASI İLK İSTEĞİ LAHMACUN OLDU

Günaydın'a konuşan uzman isim, zor bir operasyon olduğunu söyleyerek, adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Ameliyat bitiminden 4 saat sonra İbrahim Tatlıses'in odasına gittiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu," Uyandığı esnada da birlikte mavi mavi türküsünü söyledik. Mükemmel bir sonuca ulaştığımızda alkış tutmaya başladık. Dışarıda bizi izleyen sevdikleri de alkışlamaya başladı. O motivasyonla kasık kapatma işlemini gerçekleştirdik. Kendine geldiğinde, ameliyatın güzel geçtiğini söylediğimizde ağlamaya başladı. İlk söylediği söz ise 'ailem' oldu. Bir saat yoğun bakımda tuttuk. İbrahim Bey'in işleminde pil ihtiyacı olasıydı ancak pil ihtiyacı bile olmadı. 4 saat sonra odasına gittiğimde lahmacun yiyordu. Beni de davet etti. Beraber lahmacun yedik." dedi.