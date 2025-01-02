Çaydanlıkla adam dövmüştü... Cezaevinde intihar etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:40

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven 18 yaşındaki bir genç, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderilmişti. 43 suç kaydı bulunan genç, cezaevinde intihar etti.