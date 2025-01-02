Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çaydanlıkla adam dövmüştü... Cezaevinde intihar etti

Çaydanlıkla adam dövmüştü... Cezaevinde intihar etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:40

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven 18 yaşındaki bir genç, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderilmişti. 43 suç kaydı bulunan genç, cezaevinde intihar etti.

Kayseri'de bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp​ ettiği görüntüler sosyal medya​ büyük tepki çekmişti. Görüntülerin infiale yol açmasının ardından ekipler, hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki genci, gözaltına aldı.

18 yaşındaki genç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çaydanlıkla adam dövmüştü... Cezaevinde intihar etti - 1. Resim

CEZAEVİNDE İNTİHAR​ ETTİ

Son gelen bilgilere göre; 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki H.C.C.'nin cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
intiharcezaevikayseri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...