Çaydanlıkla adam dövmüştü... Cezaevinde intihar etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 10:38 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:40
Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven 18 yaşındaki bir genç, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderilmişti. 43 suç kaydı bulunan genç, cezaevinde intihar etti.
Kayseri'de bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüler sosyal medya büyük tepki çekmişti. Görüntülerin infiale yol açmasının ardından ekipler, hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki genci, gözaltına aldı.
18 yaşındaki genç, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Son gelen bilgilere göre; 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki H.C.C.'nin cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı